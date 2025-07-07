В июне автопарк Украины пополнили почти 20 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Такие данные приводит профильный портал "УкрАвтопром".
Если сравнивать с июнем 2024 года, то спрос на такие авто вырос на 7%. Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые автомобили - на них пришлось 48% продаж.
Сразу за бензиновыми идут электрические авто (23%), тогда как на третьем расположились дизельные автомобили (21%). Гибриды и авто с ГБО заняли 5% и 3% рынка, соответственно.
Наиболее популярной моделью среди подержанных машин из-за рубежа стал Volkswagen Golf. Автомобиль Renault Megane оказался на втором месте.
ТОП-10 самых популярных моделей:
- Volkswagen Golf - 985 единиц;
- Renault Mégane - 698;
- Škoda Octavia - 652;
- Volkswagen Tiguan - 634;
- Tesla Model Y - 567;
- Audi Q5 - 560;
- Nissan Rogue - 520;
- Tesla Model 3 - 513;
- Nissan Leaf - 468;
- Volkswagen Passat - 451.
Средний возраст подержанных машин, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, составил 8,8 года. Всего с начала 2025-го украинцы приобрели 113,4 тысячи импортированных легковых авто с пробегом.
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