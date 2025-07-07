Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые авто.

В июне автопарк Украины пополнили почти 20 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Такие данные приводит профильный портал "УкрАвтопром".

Если сравнивать с июнем 2024 года, то спрос на такие авто вырос на 7%. Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые автомобили - на них пришлось 48% продаж.

Сразу за бензиновыми идут электрические авто (23%), тогда как на третьем расположились дизельные автомобили (21%). Гибриды и авто с ГБО заняли 5% и 3% рынка, соответственно.

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Наиболее популярной моделью среди подержанных машин из-за рубежа стал Volkswagen Golf. Автомобиль Renault Megane оказался на втором месте.

ТОП-10 самых популярных моделей:

Volkswagen Golf - 985 единиц;

Renault Mégane - 698;

Škoda Octavia - 652;

Volkswagen Tiguan - 634;

Tesla Model Y - 567;

Audi Q5 - 560;

Nissan Rogue - 520;

Tesla Model 3 - 513;

Nissan Leaf - 468;

Volkswagen Passat - 451.

Средний возраст подержанных машин, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, составил 8,8 года. Всего с начала 2025-го украинцы приобрели 113,4 тысячи импортированных легковых авто с пробегом.

Какой автомобиль выбрать - советы экспертов

Ранее специалисты из Auto Express протестировали сотни различных моделей и выбрали лучший автомобиль этого года. Прежде всего они советуют обратить внимание на Skoda Elroq, который считают недорогой и практичной моделью.

Также были названы другие лучшие авто в различных сегментах. Например, семейным автомобилем года стала Skoda Octavia, тогда как премиальным электромобилем года назвали BMW iX.

А еще ранее опытный механик Пшемек Чамак посоветовал надежную и комфортную модель по доступной цене.

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