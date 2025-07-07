Отмечается, что под удар попали аэропорты Шереметьево, Пулково и Стригино.

В теченеии двух дней, а именно 5 и 6 июля, российские аэропорты страдали из-за отмены сотен рейсов или их переноса. Авиакомпании оценили ущерб примерно в 20 млрд рублей.

Издание "Коммерсант" пишет, что 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) отменили более 250 рейсов и задержали еще больше 270. По состоянию на вечер 6 июля в этих аэропортах отменили еще почти 300 рейсов и задержали около сотни.

Источник в одной из авиакомпаний отметил, что отправление самолета на запасной аэродром обходится в 1,5-2 млн руб. на четыре часа, а задержка рейса Boeing 737 более чем на 15 минут стоит 1,5 миллиона рублей - без учета расходов на пассажиров.

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Эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков отметил, что объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи со сбоем расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб.

Кроме того, учитываются убытки пассажиров, которые не успевают на стыковочные рейсы и в пункты назначения, а также убытки сервисов такси и других смежных сфер.

В РФ аэропорты останавливали работу - что известно

Сразу в нескольких российских аэропортах, включая Пулково в Санкт-Петербурге и Шереметьево в Москве, за два дня были отменены или задержаны 393 рейса.

Причиной стали ограничения, которые вводили для "обеспечения безопасности полетов из-за угрозы атак украинских беспилотников и сильного ветра".

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