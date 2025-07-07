Мирная лилия, женское счастье или спатифиллум - одно из самых популярных и красивых комнатных растений, которое придаёт дому экзотическую атмосферу благодаря своим тёмно-зелёным, глянцевым листьям. Однако это растение имеет репутацию "капризного": при неправильном уходе оно может быстро завянуть или покрыться коричневыми пятнами, пишет Express.
Эксперт Каллум Мэддок из HomeHow делится советом, как избежать таких проблем. Главный секрет - поддержание правильной влажности. Мирные лилии любят влажный воздух, и если кончики листьев становятся коричневыми, а само растение вянет, скорее всего, ему не хватает влаги. Простое решение - поставить рядом увлажнитель воздуха. Это поможет создать оптимальные условия и вернуть лилии здоровый вид.
Как поливать спатифиллум - правило
Полив также играет важную роль. Почва не должна пересыхать полностью, но и переувлажнение недопустимо. Эксперт советует ориентироваться на верхний слой земли: если он сухой на глубину пары сантиметров - пора поливать. Вялость листьев часто сигнализирует о нехватке воды.
Обрезка - важная часть ухода. Своевременно удаляйте увядшие или больные листья, а также старые цветоносы, чтобы стимулировать рост новых.
Если учесть эти простые правила - умеренный полив, высокая влажность и своевременная обрезка - женское счастье будет радовать вас здоровым видом и цветением.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что делать, чтобы спатифиллум цвел.