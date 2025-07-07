Мирная лилия не завянет и не покроется коричневыми пятнами, если поставить рядом одну вещь.

Мирная лилия, женское счастье или спатифиллум - одно из самых популярных и красивых комнатных растений, которое придаёт дому экзотическую атмосферу благодаря своим тёмно-зелёным, глянцевым листьям. Однако это растение имеет репутацию "капризного": при неправильном уходе оно может быстро завянуть или покрыться коричневыми пятнами, пишет Express.

Эксперт Каллум Мэддок из HomeHow делится советом, как избежать таких проблем. Главный секрет - поддержание правильной влажности. Мирные лилии любят влажный воздух, и если кончики листьев становятся коричневыми, а само растение вянет, скорее всего, ему не хватает влаги. Простое решение - поставить рядом увлажнитель воздуха. Это поможет создать оптимальные условия и вернуть лилии здоровый вид.

Как поливать спатифиллум - правило

Полив также играет важную роль. Почва не должна пересыхать полностью, но и переувлажнение недопустимо. Эксперт советует ориентироваться на верхний слой земли: если он сухой на глубину пары сантиметров - пора поливать. Вялость листьев часто сигнализирует о нехватке воды.

Видео дня

Обрезка - важная часть ухода. Своевременно удаляйте увядшие или больные листья, а также старые цветоносы, чтобы стимулировать рост новых.

Если учесть эти простые правила - умеренный полив, высокая влажность и своевременная обрезка - женское счастье будет радовать вас здоровым видом и цветением.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что делать, чтобы спатифиллум цвел.

Вас также могут заинтересовать новости: