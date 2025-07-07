Спецпредставитель Трампа Кит Келлог планирует встретиться с Зеленским.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог планирует отправиться в Рим на этой неделе, чтобы посетить конференцию по восстановлению Украины, пишет Kyiv Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Келлог также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Келлог планирует посетить конференцию, которая пройдет 10 и 11 июля, в составе делегации США.

Видео дня

Отмечается, что на ней должны присутствовать президент Зеленский, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

При этом пока неясно, присоединится ли к Келлогу какой-либо член кабинета Дональда Трампа или другой чиновник уровня Белого дома, отмечает издание.

США и Украина

Ранее Трамп заявил, что много помогает Украине в войне с Российской Федерацией.

При этом в начале месяца стало известно, что США временно прекратили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов украинской армии.

Также издание Bloomberg писало, что крупнейшая американская инвесткомпания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины, о создании которого планировалось объявить во время Конференции по восстановлению Украины 10-11 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: