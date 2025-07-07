Технически Украина могла бы нанести удары по российским кораблям в Балтийском море.

В российском Санкт-Петербурге отменили главный парад ко дню ВМС РФ из-за "мер безопасности". И это может быть связано со страхом Москвы перед украинскими морскими дронами, такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

"Это свидетельствует о том, что либо у нас есть действительно очень хорошие, надежные союзники в Балтийских странах. Что Балтийские страны наши настолько хорошие союзники, что позволили нам оперировать с их территории в Балтийском море. Или, что по крайней мере россияне так считают. Что они готовы позволить, например, нашим ССО развернуть свою деятельность в Балтийском море", - сказал Дикий.

Он отметил, что технически Украина готова к тому, чтобы организовать операцию в Балтийском море. Ведь для этого хорошо подойдут украинские надводные дроны, которые уже фактически победили Черноморский флот РФ.

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"Вопрос в том, что у нас нет туда выхода. И если россияне так по этому поводу психуют, то считают, что мы можем с территории Балтийских стран. А там расстояния значительно ближе, чем из Одессы или Крыма, или тем более Новороссийска. И увидеть, как наши дроны топят их легендарный крейсер "Аврора" - они решили, что это слишком унизительно и оскорбительно. Что даже их публика легче переживет отмену этого парада. Чем появление на нем неожиданного участника", - добавил Дикий.

Морские дроны: важные новости

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия пыталась разработать собственные морские дроны. Впрочем, по его словам, эти попытки оккупантов были неудачными. Российские дроны сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод.

Между тем журналисты Business Insider отмечают, что США готовятся к новым вызовам в отношении собственного флота на фоне успехов украинских дронов в Черном море. В частности экипажи кораблей обучают бороться с надводными дронами.

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