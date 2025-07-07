Предварительно, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.

В Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погиб один пассажир, а еще 17 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 июля, около 05:00 на автодороге в Петриковском районе.

"По предварительной информации, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось", - рассказали в полиции.

Видео дня

Также по предварительной информации, в результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения"). Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Другие новости о ДТП

Ранее в Венгрии украинский автобус попал в ДТП. В результате аварии 19 человек пострадали, из них 17 человек - несовершеннолетние граждане Украины.

По меньшей мере двое несовершеннолетних граждан получили тяжелые травмы. Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.

Вас также могут заинтересовать новости: