В Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погиб один пассажир, а еще 17 получили ранения.
Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 июля, около 05:00 на автодороге в Петриковском районе.
"По предварительной информации, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось", - рассказали в полиции.
Также по предварительной информации, в результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения"). Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
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