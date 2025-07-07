В 2025 году в итальянской столице ожидается особо много туристов из-за празднования Юбилея.

Итальянская столица Рим – один из самых переполненных туристами городов Европы, особенно в топ-сезон летних отпусков. В 2025 году ситуация еще больше усугубляется из-за того, что в городе в течение всего года проходит большой католический праздник Юбилей.

В связи с этим туристам советуют искать альтернативы переполненному Вечному городу, где будет меньшие толпы, но также есть что посмотреть.

Эксперты издания Daily Express назвали три недооцененные города в Италии, куда можно поехать вместо Рима в этом году.

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1. Бари, Апулия

Столица южного региона Апулия – это доступный и оживленный портовый город на Адриатическом море. Он отлично подходит для прогулок по старому городу, дегустации морепродуктов и посещения небольших деревень поблизости.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Бари, читайте в нашем отдельном материале.

2. Катания, Сицилия

Портовый город Катания, расположенный прямо под знаменитым вулканом Этна, славится прекрасными видами и отличной едой.

Больше фото Катании смотрите в большом фоторепортаже УНИАН.

3. Верона, Венето

Этот невероятный город находится недалеко от Флоренции и славится трагической историей любви Ромео и Джульетты. Но в Вероне можно увидеть гораздо больше. Благодаря своему компактному, пешеходному историческому центру, многовековому очарованию и обилию настоящих тратторий, где подают блюда местной кухни, Верона предлагает мирное, но культурно богатое убежище от толпы.

Если же вы все равно мечтаете посетить Рим (и он определенно того стоит), мы рекомендуем вам по нашему опыту отправиться туда вне туристического сезона.

Отдых в Италии – другие советы туристам

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по Италии Дженна ДеЛаурентис назвала пять ошибок, которые туристы допускают в этой стране, а также рассказала, как их избежать.

В свою очередь консультант по итальянскому языку и культуре Лаура Бруззанити составила список того, что иностранцам следует знать об Италии и менталитете ее жителей, прежде чем окунуться в местную жизнь.

Тем временем, журналистка Келси Вламис поделилась несколькими дельными советами, как избежать толп в Венеции, особо страдающей от чрезмерного туризма.

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