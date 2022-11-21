Он подчеркнул, что оккупанты хотят поставить жизни миллионов людей под прямую угрозу.

Ракетные удары Российской Федерации по критической инфраструктуре Украины равнозначны применению оружия массового поражения.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде заявил, что россияне хотят уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, лишив украинцев воды и тепла в зимнее время.

"Они хотят поставить жизни миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - возмутился украинский лидер.

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По его словам, "будет правильно", если в ответ на террористические атаки РФ страны-члены НАТО признают ее страной-спонсором терроризма на уровне парламентов по примеру Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.

Зеленский подчеркнул, что нужно усилить санкции против России, усовершенствовать украинскую системы ПВО и увеличить оборонную поддержку Украины, чтобы склонить РФ к украинской "формуле мира".

Удары по инфраструктуре

После нанесенных 10, 22 и 31 октября россиянами массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре, по оценкам экспертов, в стране разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставку электроэнергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать использование мощных электроприборов.

15 ноября 2022 года Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что после поражений на военной и международной аренах враг совершает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный урон нашей энергосистеме накануне зимы.

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