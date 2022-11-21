Ракетные удары Российской Федерации по критической инфраструктуре Украины равнозначны применению оружия массового поражения.
Президент Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде заявил, что россияне хотят уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, лишив украинцев воды и тепла в зимнее время.
"Они хотят поставить жизни миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - возмутился украинский лидер.
По его словам, "будет правильно", если в ответ на террористические атаки РФ страны-члены НАТО признают ее страной-спонсором терроризма на уровне парламентов по примеру Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.
Зеленский подчеркнул, что нужно усилить санкции против России, усовершенствовать украинскую системы ПВО и увеличить оборонную поддержку Украины, чтобы склонить РФ к украинской "формуле мира".
Удары по инфраструктуре
После нанесенных 10, 22 и 31 октября россиянами массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре, по оценкам экспертов, в стране разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.
С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставку электроэнергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать использование мощных электроприборов.
15 ноября 2022 года Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что после поражений на военной и международной аренах враг совершает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный урон нашей энергосистеме накануне зимы.