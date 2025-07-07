Многие виды животных оберегают самок, но не так, как это делает стыдливый краб.

Плоский коробочный краб считается самым преданным мужем в мире животных. И не просто так, ведь не каждый вид в случае опасности будет заботиться сначала о самке, а потом о своей собственной жизни. УНИАН расскажет о том, как живет коробочный краб и как он заработал себе славу.

Что такое коробчатый краб – интересные факты

Коробчатый краб – это тип крабов, к которому относятся, в том числе стыдливые крабы. Они также известны под названием Calappa calappa. Обитают эти крабы на морском дне в Индо-Тихоокеанском регионе, на глубине не более 50 м. Стоит отметить, что стыдливых крабов аж 43 вида!

Их размер может составлять до 15 сантиметров, а узнать их легко по плоским клешням с зазубринами. Стыдливые крабы все время закрывают ими свое "лицо", за что и получили такое название. На виду остается лишь его тело, глаза, а сам краб напоминает коробочку или даже камень.

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Кстати, клешни для них – не только способ маскировки, а и очень полезный инструмент. В частности, с их помощью стыдливый краб может открывать моллюсков. Они также любят поживиться мелкой рыбой.

Что касается расцветки, то коробочные крабы могут иметь разный окрас - от светлого до розоватого и даже желтого. Активность они проявляют в основном в ночной период.

Почему стыдливый краб – самый заботливый муж в мире животных

Многие виды животных оберегают самок. К примеру, волки в стаях передвигаются в строгой иерархии, где особи женского пола не будут идти спереди или позади, подверженные опасности.

Но стыдливый краб – поистине самый заботливый муж, ведь если паре будет угрожать опасность, он моментально среагирует, возьмет самку в клешни и спрячет в безопасное место - к примеру, зароет в песке. О своей жизни он будет переживать только тогда, когда убедится, что его паре ничего не грозит.

Если вы будете свидетелем такого момента, то сможете заметить, как коробчатый краб закрывает лицо клешнями и будет брызгать в вашу сторону водой.

Примечательно, что краб-коробочка может даже не подозревать, что ему нужна самка, пока не начнется брачный сезон. Тогда он ищет группу самок, хватает там первую попавшуюся и бежит вместе с ней. Кстати, случается и так, что самец может украсть чужую самку, но разницы для него нет. Когда "жена" схвачена, она становится именно его "женой".

Но не все так "романтично". Временами стыдливый краб может похищать совсем юных самок и ждать, пока они подрастут. Когда они сбросят панцирь, краб сразу же приступит к спариванию.

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