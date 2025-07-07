Орегано богат мощными антиоксидантами.

Почти половина взрослых страдает от гипертонии - высокого кровяного давления. Для поддержания здорового уровня артериального давления во многих случаях необходимы лекарства, однако рацион также играет важную роль в этом вопросе. Как пишет EatingWell, добавление в пищу определенных специй может помочь стабилизировать давление. И одной из таких специй является орегано.

Почему орегано так полезен для артериального давления

Орегано богат мощными антиоксидантами, которые помогают поддерживать общее состояние здоровья. Эти соединения борются с вредными свободными радикалами — нестабильными молекулами, которые со временем могут вызывать повреждение клеток. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием антиоксидантов, в том числе с добавлением таких трав, как орегано, связаны с понижением артериального давления у людей с высоким давлением.

При этом, использование добавок, масел или других форм с ограниченными исследованиями может представлять риск для здоровья. Поэтому лучше ограничиться использованием листьев орегано.

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Как отмечает сертифицированный диетолог Мелисса Аззаро, традиционно орегано использовали для лечения аллергии, высокого кровяного давления, диабета и респираторных инфекций.

"Хотя исследования на людях ограничены, орегано содержит много мощных растительных соединений, таких как карвакрол, которые, как было показано в пробирках и исследованиях на животных, обладают потенциальной пользой для здоровья", подчеркивает она.

По словам диетолога и шеф-повара Эбби Геллман, орегано часто используют в итальянских рецептах, таких как пицца или соус маринара. Однако его также часто используют в греческой, испанской и мексиканской кухне.

Ранее диетологи назвали 7 полезных трав и специй, который помогут снизить артериальное давление.

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