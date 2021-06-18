Новое нападение на Украину сейчас не выгодно для президента РФ Владимира Путина.
Такое мнение высказал российский общественный деятель Роман Доброхотов в эфире телеканала "Украина 24".
"Если послушать Маргариту Симоньян и пул пропагандистских журналистов, то там скорее звучит история не про новые захваты, а про легализацию уже осуществившихся, например, об оформлении официального "присоединения" ОРДЛО к России. Это скорее повестка, ориентированная на путинскую аудиторию, но не то, что на самом деле сейчас Кремль собирается сделать. Судя по всему, прошел период, когда оккупированные территории давали Путину рейтинг, сейчас подобные войны скорее будут играть в минус Путину, не думаю, что он на это пойдет", - высказался он.
Путин, по мнению эксперта, разыгрывает такую карту для того, чтобы получить какие-то привилегии. Также Доброхотов рассказал, о чем говорят российские военные учения рядом с украинской границей.
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"Я бы сказал, что отработка боевых действий в городских условиях – это скорее запугивание, поскольку мы все знаем, насколько болезненной для Путина является тема присоединения к НАТО, сейчас возник новый виток разговоров о том, что Украина после прихода Байдена может опять постучаться в НАТО", - сказал он.
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