Путин заявил, что в вопросе членства Украины в НАТО - "нечего обсуждать".

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не хочет видеть Украину независимой. Об этом свидетельствуют его вчерашние слова о том, что возможность ее членства в НАТО - "нечего обсуждать".

Такое мнение высказал российский политолог Леонид Гозман в эфире канала "Украина 24".

"У меня довольно печальное впечатление. Я боюсь, они ни о чем не договорились. Об этом мне говорит то, что переговоры, во-первых, продолжались меньше, чем предполагалось. Второе – то, как говорил Путин, как он отвечал на вопросы. Путин отвечал на вопросы ровно так, как он отвечал до встречи с Байденом. То есть у меня впечатление, что встреча на него никакого впечатления не оказала", - считает Гозман.

Он допустил, что Байден и Путин в ходе встречи "высказали друг другу какие-то требования и пошли думать".

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"Но сами требования, которые высказал Байден, могли быть услышаны только при сочетании двух факторов. Первый – если Запад действительно един. И второй – если Запад готов идти на жертвы, если он понимает, что ситуация настолько опасна, что ее нельзя разрешить, не пожертвовав чем-то. Я думаю, если Запад не готов это сделать, то так все и будет продолжаться, к сожалению", - заявил он.

Гозман добавил, что позиция Путина по Украине в НАТО "очень тревожна".

"Путин совершенно не готов взаимодействовать с Украиной, как с независимой страной. Он ставит условия. Но почему Украина должна спрашивать у России, вступать ей или не вступать? К сожалению, Путин не видит Украину независимой страной", - отметил он.

Встреча Байдена с Путиным в Женеве

В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена с российским главой государства Владимиром Путиным.

На переговорах присутствовали только президенты США и РФ, госсекретарь, глава МИД России, а также переводчики.

По итогам встречи Путин и Байден по очереди дали пресс-конференции для журналистов.

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Автор: Юрий Годован