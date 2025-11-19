Они выразили свои соболезнования всем пострадавшим.

В ночь на 19 ноября россияне нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, основным направлением атаки стали западные области. В частности, больше всего пострадали от дронов и ракет Львов и Тернополь. Известно уже о 10 погибших, 37 раненых, из которых 12 - дети.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим. Например, актриса Ольга Сумская опубликовала кадры разрушенной многоэтажки в своем Instagram.

"Тернополь! Боже", - эмоционально подписала кадры звезда.

Не смогла сдержать эмоций от жутких последствий российской агрессии и Леся Никитюк.

"Это просто жесть", - написала телеведущая в Instagram.

Актриса Наталка Денисенко в Instagram написала также свои соболезнования.

"Наши люди! Ужасная ночь. Просто хочется обнять всю нашу страну. Мои соболезнования всем, кто пострадал".

Ведущая Маша Ефросинина тоже отреагировала на атаку Тернополя.

"Очередной миг, когда видишь кадр разрушенного дома и даже боишься думать, сколько впоследствии объявят погибших. Тернополь, мое сердце с вами", - написала ведущая в своем Instagram.

Рэперша Alyona Alyona также отметила, что враг продолжает жестоко убивать мирных украинцев.

"Знаете, где россияне не достанут, там они ракетами будут бить, чтоб только было плохо. Просто одни маты", - подчеркнула исполнительница в Instagram.

Напомним, ранее актриса Татьяна Песик оказалась в эпицентре взрывов в Тернополе.

