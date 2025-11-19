Новых вспышек на Солнце пока не фиксируют.

Магнитные бури 19 ноября не ожидаются. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, скорость солнечного ветра все еще остается немного повышенной, но продолжает снижаться по мере ослабления влияния предыдущей корональной дыры. Как сообщается, в настоящее время не зафиксировано направленных на Землю новых корональных выбросов массы.

Как сообщается, геомагнитная активность в течение следующих нескольких дней должна быть в целом спокойной, с вероятностью лишь эпизодического активного периода из-за остаточного влияния корональной дыры.

Также существует вероятность, что 21 ноября будет период активности, поскольку высокоскоростной поток из небольшой корональной дыры может повлиять на Землю.

Сильная магнитная буря 12 ноября - что известно

11 ноября на Солнце произошел колоссальный выброс корональной массы, а уже 12 числа на Земле началась экстремальная магнитная буря.

На данный момент эта магнитная буря является самой сильной в 2025 году. по некоторым оценкам ее мощность была G5 - это самый высокий уровень из возможных.

Во время этой сильной магнитной бури во многих странах Европы и Африки произошли сбои в работе радиосвязи.

