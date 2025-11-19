Путин боится войти в историю РФ как человек, потерявший Украину.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году было лишь последней и самой крайней стадией длительной кампании российской агрессии, направленной на то, чтобы не дать Украине выйти из орбиты Кремля. Однако, как пишет обозреватель The Atlantic Counsil Питер Дикинсон, в преддверии пятого года войны мало что указывает на то, что жесткая тактика Путина работает.

"Хотя России удалось оккупировать около 20 процентов территории Украины, остальные 80 процентов населения страны в настоящее время в подавляющем большинстве враждебно по отношению к Москве и поддерживает более тесные связи с Европой. Для подавляющего большинства населения Украины вторжения 2014 и 2022 годов стали переломными моментами, которые глубоко повлияли на их понимание украинской идентичности и радикально изменили отношение к России", - пишет он.

Так, с 2014 года традиционные оплоты российского влияния на востоке Украины, такие как Донецк и Луганск, оккупированы кремлевскими войсками и фактически отрезаны от остальной части Украины. В то же время западные регионы сейчас находятся на подъеме.

Города на Западе Украины переживают быстрый рост благодаря притоку семей и предприятий, стремящихся переселиться подальше от зоны военных действий. Так, население Львова с начала полномасштабного вторжения России увеличилось примерно на четверть и достигло примерно одного миллиона человек. Рынок недвижимости Львова значительно превзошел региональные столицы восточной Украины и теперь соперничает с Киевом. Аналогичным образом, Львов уступает украинской столице только по количеству новых компаний и инвестиций.

В политическом и дипломатическом плане Львов также находится на подъеме. Многие посольства Киева частично переехали в этот город в 2022 году и продолжают там работать. За последние три года во Львове прошло ряд международных мероприятий высокого уровня, включая саммиты президентов и встречи министров ЕС, отмечает обозреватель:

"Рост Львова был настолько впечатляющим, что вызвал слухи о зависти среди киевского истеблишмента, а некоторые даже предположили, что потенциальное возобновление работы международного аэропорта Львова было намеренно отложено, чтобы не допустить дальнейшего затмения украинской столицы".

При этом каким бы ни был результат войны, смещение национального центра тяжести Украины в западную часть страны вряд ли будет обратимо, уверен он. Помимо срочного импульса, данного продолжающимся вторжением России, это также обусловлено фактором интеграции в ЕС.

И хотя пока неясно, когда именно Украина станет полноправным членом Евросоюза, по всей стране растет уверенность в том, что когда-то далекая мечта о вступлении теперь наконец-то становится реальностью.

Плохие новости для Путина

"Одержимость кремлевского диктатора Украиной отражает его страх, что консолидация демократической, европейской и подлинно независимой Украины может послужить катализатором для следующего этапа отступления от Российской империи.... Сейчас становится все более очевидным, что его решение вторгнуться в Украину обернулось впечатляющим провалом, подорвав многовековое влияние России и ускорив европейскую интеграцию, которой он так яростно противостоит", - отмечается в статье.

При этом Путин осознает, что если ему не удастся полностью стереть саму идею украинской нации, Украина после войны прочно станет частью западного мира, оставаясь при этом непримиримо враждебной по отношению к России:

"Вместо того чтобы признать этот катастрофический исход, он будет стремиться продолжать войну бесконечно. Путин знает, что если он остановится сейчас и примет компромиссный мир, он будет обречен войти в российскую историю как человек, потерявший Украину".

По данным Axios, администрация Трампа тайно консультируется с властями РФ в ходе разработки нового плана по прекращению войны в Украине. В плане США 28 пунктов и высокопоставленный российский чиновник заявил, что с оптимизмом смотрит на него.

По данным издания, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который подробно обсудил его с послом РФ Кириллом Дмитриевым.

Также стало известно, что Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров 19 ноября в рамках последней попытки возобновить переговоры о прекращении войны в Украине.

