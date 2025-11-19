Аурика объяснила свою позицию.

Украинская певица и сестра Софии Ро тару - Аурика Ротару - честно ответила, планирует ли выезжать за границу.

По словам артистки, только в начале полномасштабной войны она с семьей была вынуждена покинуть дом в Киеве и уехать в более безопасное место.

"С самого начала полномасштабного вторжения мы никуда не выезжали. Мы поехали на два месяца в родное село в Черновицкую область. А когда освободили Киев и Киевскую область, то сразу вернулись домой. Потому что лучше, чем дома, нигде нет", - рассказала Аурика в проекте "Наодинці з Гламуром".

Видео дня

Ротару также добавила, что несмотря на отключение света и постоянные обстрелы столицы, она все равно не планирует никуда ехать.

"Я даже не задумывалась над тем, чтобы уехать куда-то. Нет, я буду здесь, в Украине. Мои родные все здесь, мои дети, внучки, все здесь со мной и мы вместе", - подчеркнула исполнительница.

Напомним, ранее сестра Софии Ротару честно ответила, общаются ли они во время войны и где сейчас живет звезда. По ее словам, певица, которая редко выходит на связь с подписчиками и не дает концертов с 2022 года, живет в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: