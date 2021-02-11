В ответ Путин заявил, что этот вопрос сложный и важный.

Скандальная кремлевская пропагандистка и редакторша Russia Today Маргарита Симоньян отчиталась Владимиру Путину о своей поездке на так называемый "донецкий" форум 28 января.

Об этом шла речь на встрече Путина с сотрудниками СМИ, цитирует Коммерсант.

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Симоньян рассказала российскому президенту, что жители ОРДЛО, мол, видят свое будущее в России, или говорят, что они уже в России.

И что в 2014 году там была "русская весна", и не пора ли уже наступить "русскому лету", то есть в смысле, что надо уже забрать Донбасс, "а то по нему снова начнут стрелять", - цитирует издание слова пропагандистки.

В ответ Путин заявил, что это вопрос сложный и важный, и что он может принимать такие решения только в интересах всех россиян.

Тогда Симоньян еще раз спросила у Путина: "Но мы Донбасс же не бросим?". На что глава Кремля ответил: "Нет, Донбасс не бросим".

Что предшествовало?

28 января на оккупированной части Донбасса состоялся так называемый "форум" с участием топовых российских пропагандистов и главарей боевиков. В ходе несанкционированного мероприятия Симоньян призвала Россию аннексировать Донбасс, как это ранее уже сделали с Крымом.

После этого в Москве ответили, что Симоньян высказывала собственную позицию, и редактор RT имеет на это полное право.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, реагируя на указанное мероприятие, отметил, что ничего нового на самом деле не произошло. Министр напомнил о существовании угрозы со стороны России еще с самого начала ее агрессии на Востоке Украины.

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Автор: УНИАН