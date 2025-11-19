Это самый высокий уровень визита чиновников администрации Трампа в Украину с тех пор, как министр финансов Скотт Бессент посетил Киев еще в феврале.

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Украину в рамках усилий США по ускорению окончания войны.

Начиная с сегодняшнего дня, у них запланированы встречи с украинским военным руководством, законодателями и президентом Владимиром Зеленским, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Целью поездки станет привлечение украинских властей к решению зашеддих в тупик мирных переговоров с РФ.

Видео дня

Обмен технологиями

"США и Украина также работают над крупной сделкой по обмену технологиями в области беспилотных летательных аппаратов и автономных боеприпасов, и эта поездка отчасти призвана поддержать эти усилия", - написало издание.

Дрисколл и Джордж привели украинские инновации в области ведения боевых действий в качестве примера, которому оборонная промышленность США и Пентагон должны следовать при разработке вооружений.

"Если посмотреть на Украину, [они] не сочли нынешнюю версию достаточной, и теперь они используют схему Макгайвера и придумывают все, что им нужно, чтобы добиться нужного им результата", - заявил ранее Дрисколл журналистам в Пентагоне в этом месяце.

"Нет никаких правил для достижения этого результата, и они просто добиваются его", - добавил он.

Чем примечательны эти американские военные

Издание отметило, что на первый взгляд, решение отправить министра армии Дрисколла в Украину с деликатной миротворческой миссией может показаться необычным. Однако ветеран армии и друг вице-президента Дж. Д. Вэнса по юридическому факультету Йельского университета стал заметной фигурой в Пентагоне и теперь может занять более заметное место.

При этом издание отметило, что сам министр обороны Пит Хегсет ни разу не ездил в Киев. Несмотря на несколько поездок в Европу, Хегсет не встречался с Зеленским, хотя как минимум один раз пытался остановить поток оружия в Украину, но это решение было отменено Белым домом.

Издание отметило, что в последние несколько месяцев американскийй президент Дональд Трамп проникся симпатией к Зеленскому и с энтузиазмом поддержал инициативу НАТО помогать Украине, в то время как его попытки наладить дипломатические отношения с РФ были отвергнуты кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Помощь США

Госдепартамент США одобрил продажу Украине средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $105 млн.

На днях Reuters сообщал, что Зеленский со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планируют обсудить 19 ноября активизацию переговоров по окончанию войны.

Вас также могут заинтересовать новости: