19 ноября принято избавляться от старых вещей и запрещено выбрасывать еду.

19 ноября - особенная дата для мужчин, ведь сегодня они слышат много поздравлений и принимают подарки. Несколько официальных торжеств наступает и в Украине. А какой сегодня церковный праздник стоит знать верующим, чтобы не упустить возможность помолиться. Народные верования предупреждают об опасности вранья.

Какой сегодня праздник в мире

19 ноября проводится важное социальное мероприятие - День предотвращения насилия над детьми. Его цель - призвать людей быть неравнодушными к чужой беде и оповещать социальные службы о случаях жестокого обращения.

Также отмечается Международный день мужчин. Сегодня стоит поздравить мужской пол, пожелать крепкого здоровья, успеха в делах. Также стоит напомнить близким о важности заботы о себе.

Мужской день - не единственное торжество этой даты. Есть и другие всемирные праздники сегодня: День туалета, День женщин-предпринимателей, День гражданина, День цельного зерна, День ботокса.

Какой сегодня праздник церковный

Последователи новоцерковного календаря молятся об исцелении физических и душевных болей иконе Богородицы "В скорбях и печалях утешение". Православный праздник сегодня по старому стилю это день чествования святого Павла Константинопольского и монаха Луки Киево-Печерского.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату официально отмечается День работников гидрометерологической службы. Он посвящается синоптикам, а также специалистам по мониторингу окружающей среды.

Второй праздник сегодня в Украине - День работника стекольной промышленности. В него принято чествовать всем мастерам по работе со стеклом.

Какой сегодня праздник в народе

Хотя для давних людей зима была тяжелым периодом, снегу в эту дату радовались. Вот что говорят приметы:

снегопад предвещает хороший урожай озимых овощей;

если лужи покрылись льдом, то в следующем году уродит зерно;

чем выше муравейники, тем холоднее будет декабрь;

громкое пение синиц означает, что осень затянется.

Очень удачным сегодня праздник считается для избавления от старых ненужных вещей, изношенной одежды. По возможности предметы стоит не выбрасывать предметы, а передать нуждающимся. Считается, что это поможет человеку избавиться от душевных тревог.

Что нельзя делать сегодня

Категорически запрещено лгать в эту дату, иначе неправда обязательно раскроется в будущем и испортит вам репутацию. Не стоит выбрасывать остатки еды, а лучше отдать их птицам и бездомным животным. Также 19 ноября - праздник, неудачный для путешествий и прогулок по диким местам.

