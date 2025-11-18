Температура в Украине снизится еще сильнее.

В среду, 19 ноября, погода в Украине изменится. Температура снизится почти по всей стране, только в Крыму будет очень тепло. Ветер стихнет. На юге и востоке пройдут дожди, а в цетнральных обалстях при снижении температкры дожди перейдут в мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2°, днем +5°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -5°, днем +6°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +6°.

В Тернополе 19 ноября ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -3°...+7°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире в среду ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+8°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями небольшой мокрый снег и дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°, дождь и мокрый снег.

В Одессе 19 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°, дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°, дождь и мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +8°...+19°, дождь.

В Краматорске завтра будет опасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +5°, дождь.

19 ноября - какой праздик, приметы погоды

19 ноября - пророка Авдия. По приметам, если день холодный и снежный, то такой будет и зима.

Вас также могут заинтересовать новости: