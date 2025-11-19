Спорим, до того как увидели нашу статью, вы не обращали внимания на этот факт.

Люди, год рождения которых начинается максимум с "19…", хорошо помнят, что раньше, 30 лет назад, в парках и на обочинах дорог можно было увидеть собачьи фекалии именно белого цвета. Теперь же - только коричневые. Разберемся, куда делся один из главных артефактов конца 20-го века и где белые собачьи какашки на самом деле.

Что означает, когда какашки белые - почему в 90-х они были везде

В современном мире, особенно в развитых странах, власти стараются пристально следить за чистотой улиц в городах. В некоторых европейских государствах, в частности, в Германии, распространены штрафы для хозяев, которые не убирают за своими питомцами, а бездомных бродячих собак там нет и в помине.

В Украине ситуация выглядит несколько иначе - уборка экскрементов домашних животных остается полностью на совести владельца собаки, и если он своих задач не выполняет, груз ложится на плечи коммунальных служб. Люди сами решают, нужно ли убирать за собакой на улице - закон гласит, что за первое нарушение грозит штраф в размере от 170 до 340 гривень, за повторное - от 340 до 510 гривень. Тем не менее, некоторые хозяева четырехлапых пушистиков игнорируют вопрос чистоты и порядка.

В 90-е годы, когда во многих странах бывшего СССР царила разруха, за чистотой улиц особенно не следили, поэтому кучи экскрементов как домашних, так и бродячих собак встречались гораздо чаще, нежели теперь. Однако были они иногда очень странного вида и необычного оттенка. Для того чтобы понять причину, нужно выяснить, откуда берутся белые какашки. Забегая вперед, скажем, что дело далеко не в экосистеме - все гораздо прозаичнее.

За заре Советского Союза в корм животным добавляли костную муку, фарш и сами кости. С такими ингредиентами варили каши для собак, а когда появился первый сухой корм, он тоже не был высокого качества. Часто в составе можно было увидеть продукты переработки костей животных. Они были богаты кальцием, который, безусловно, необходим питомцу для укрепления зубов и костей. Но этот элемент, как и любые другие полезные вещества, при передозировке начинает вредить, а не помогать организму. Концентрации кальция были слишком высокими для комфортного переваривания, поэтому образовывались избытки, которые выходили естественным путем. Проще говоря, где белые собачьи какашки - там животные едят дешевый корм или слишком много костей.

Фекалии "выходили" коричневого цвета, а белыми становились лишь через несколько дней, когда испарялась влага, разлагалась органика, а кальций оставался, как главный компонент, образовывая характерную "корочку", как будто из мела.

Почему исчезли белые собачьи фекалии

В начале 2000-х годов, когда состоялись первые "пробы пера" производителей собачьих кормов, индустрия начала стремительно развиваться. Ветеринары уделяли много времени на разработку сбалансированного питания для животных. Довольно быстро они пришли к выводу, что мясо-костная мука или фарш - это не лучший вариант, и стали использовать другие источники кальция, которые легче усваиваются организмом собаки.

Можно сказать, что научный подход к питанию животных и более широкие возможности производителей кормов - первая причина, почему больше нет белых собачьих какашек на улицах наших городов. Вторая причина заключается в развитии самих государств и населения в них, ведь никто не мешает хозяевам животных покупать где-то костную муку или фарш, кормить этим питомца и давать ему кости сверх нормы. Однако люди так не делают, а значит, подходят к вопросу содержания своих животных с большей долей ответственности. Тем не менее, каждый человек должен помнить, что если у его любимца кал вдруг окрасился в белый цвет, это может говорить о сбое в работе организма, и лучше показать "пациента" врачу.

