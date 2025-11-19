Ярослав продолжает активно помогать военным.

Украинский оператор, режиссер и сын ведущего Константина Грубича - Ярослав Грубич - который летом потерял руку на войне с российскими захватчиками, рассказал о своих планах. В частности, мужчина ответил, хочет ли снова вернуться на фронт.

По словам Ярослава, он до сих пор проходит лечение. Однако воин хочет быть полезным армии, поэтому продолжает активно помогать.

"Я даже сейчас работаю из больницы, помогаю, коммуницирую, с телефоном работаю и стараюсь еще больше помочь. Я еще фактически физически не могу, но мне хочется показать, что несмотря на то, что они сделали с моим здоровьем, я даю понять, что нет-нет-нет, на этом мы не остановимся", - отметил Грубич в проекте "Наодинці з Гламуром".

Он также добавил, что со временем хочет вернуться к службе. О своем решении Ярослав сказал так:

"Я планирую вернуться. Я могу этого не делать, но я хочу этого. Знаю, где я могу быть качественным. Работаю над собой, работаю постоянно в госпитале, где я лечусь, пытаюсь вдохновить себя и других, что это не приговор. Такие травмы надо перебороть и идти дальше".

