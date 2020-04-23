цей матеріал доступний українською

Двое украинских военных ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе

16:40, 23 апреля 2020
Война
39 0
Раненым оказали медицинскую помощь / фото УНИАН

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Читайте такжеБоевики на Донбассе стреляли в украинских военных из запрещенных минометов и гранатометов"Сегодня, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и коварно обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Раненых оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Украинские военнослужащие дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются, отметили в штабе ООС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter