Воздушное пространство Польши нарушили более десяти объектов, - министр обороны страны

По его словам, часть целей представляла непосредственную угрозу для Польши, поэтому военные их сбили.

В ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

"Польские и союзнические системы радиолокации отследили несколько объектов, которые нарушили воздушное пространство. Столкнувшись с теми, что могли представлять угрозу, Оперативный командующий вооруженных сил принял решение об их нейтрализации", - заявил министр.

По его словам, беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты. Сейчас продолжается поиск и идентификация мест возможного падения элементов сбитых объектов.

Российская атака на Польшу

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние высокой готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство страны нарушили именно российские беспилотники. "Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", - говорится в заявлении.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами.

