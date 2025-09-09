РФ наладила производство таких БпЛА в трех неназванных регионах.

Россия увеличивает производство FPV-дронов на оптоволокне, которые оккупанты успешно использовали в последние месяцы для достижения результатов в борьбе с воздушной преградой на фронте в Украине. В частности генеральный директор Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев сообщил, что РФ производит более 50 тысяч дронов на оптоволокне каждый месяц, передает Институт изучения войны (ISW).

По словам Чадаева, производство таких беспилотников в России удвоилось в 2025 году. Он добавил, что РФ наладила производство в трех неназванных регионах, имея более одного завода в каждой области.

"Распространенное использование Россией волоконно-оптических дронов, которые устойчивы к украинской электронной войне (EW) и глушению, дало российским войскам важные преимущества на поле боя. Волоконно-оптические дроны, производство которых Россия смогла увеличить в 2025 году благодаря простоте конструкции дронов, позволили российским войскам проводить точные удары по украинской бронетехнике, наземным линиям связи (GLOC), перемещениям войск и системам РЭБ", - напомнили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что использование оккупантами дронов на оптоволокне позволило им улучшить свою способность препятствовать украинским GLOC в лесистой местности, такой как Серебрянский лесной массив.

Как писал УНИАН, российские оккупанты похвастались новым морским дроном на оптоволокне. Черноморский флот РФ уже получил такой аппарат для испытаний, а боевые тесты планируют провести в сентябре. По словам аналитиков, россияне могут использовать этот беспилотник как ударный аппарат-камикадзе и носитель FPV-дронов, а также для противодействия украинским морским дронам.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что украинские FPV-дроны на оптоволокне стали бить вдвое дальше. Он подчеркнул, что оптоволоконные FPV-дроны дают преимущество там, где обычные решения уже не работают.

"Поражение на глубине 40+ км становятся новой нормой для дронов на оптоволокне. Развиваем технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага", - заверил Федоров.

