Накануне 30-й годовщины подписания документа в ОП сделали резкое заявление.

Будапештский меморандум был одной из самых чудовищных "историй лжи" в современной истории человечества. Документ не работал, и это было понятно всем сторонам, которые его подписывали. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, меморандум можно считать одной из самых больших иллюзий и обманов современной истории, ведь фактически он был подписан лишь формально, без реального веса или практического применения.

При этом, по словам представителя ОП, проблема заключалась не в самом факте передачи ядерного оружия или отказа от стратегической бомбардировочной авиации, а в том, кто анализировал эту договоренность и какие были инструменты ее выполнения.

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"Мало того, что выяснилось, что меморандум - это не документ о логистике и мало того, что там не прописаны конкретные гарантии, что надо делать в той или иной ситуации. Более того: один из гарантов и начал войну", - отметил Подоляк.

Он напомнил, что на тот момент Украина добровольно обратилась к стране, которая намеревалась ее уничтожить, и предложила отдать все свои стратегические ресурсы. При этом те, кто получал эти ресурсы, без колебаний согласились, а впоследствии использовали переданное вооружение, чтобы атаковать саму Украину:

"Хотелось что-то быстро получить, и точно все думали: "нет, ну нас не смогут обидеть, смотрите, какие государства, какие страны подсуетились. Но выяснилось, что не то, что могут обидеть, а просто забрать и этим же тебя побить".

Евроатлантические стремления Украины и Будапештский меморандум

Накануне Министерство иностранных дел Украины сделало заявление по случаю 30-летия со времени подписания Будапештского меморандума. Там отметили, что Киев не примет никаких заменителей полноправного членства в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал, что может стать самым большим антивоенным шагом. По его словам, таким шагом может стать закрепление геополитической определенности курса на вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

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