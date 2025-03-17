Американцы готовы идти на что угодно ради восстановления отношений с Россией.

Идея об обмене оккупированных Россией украинских территорий на гарантии безопасности является более худшим обманом, чем Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от ядерного оружия. Об этом эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара сказал в эфире Радио свобода.

"По поводу обмена территорий на гарантии я еще говорю, что это обман, который даже еще хуже, чем даже в 1994 году в Будапештском меморандуме, потому что тогда нам гарантировали всю территориальную целостность", - сказал Хара.

В то же время, по его мнению, американцы готовы пойти на что угодно, чтобы "завершить этот конфликт и восстановить хорошие отношения с Российской Федерацией, качать российскую нефть, продавать российский газ европейцам". Эксперт считает, что такие планы уже существуют.

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При этом, по его словам, американцы не могут этого сделать, если Украина на это не согласится, а именно - юридически не зафиксирует, что никогда не будет претендовать на то, что по праву принадлежит украинскому народу и государству.

"И мы будем преступниками - я имею в виду, власть и народ, если мы согласимся на такую формулу, потому что мы помним 2014-15 годы - минские договоренности, и Россия говорила, что вернет Донецк и Луганск, но они фактически будут разрушать изнутри ваше государство. Это будет "троянский конь". Но забудьте о Крыме. То есть уже тогда речь не шла о восстановлении территориальной целостности даже в условиях, если бы Украина снова стала внеблоковым государством", - отметил Хара.

Он считает, что важно помнить в историческом контексте, что когда Россия напала на Украину в 2014 году, Украина была внеблоковым государством и не шла в НАТО.

Эксперт убежден, что россияне на данном этапе хотят, чтобы Украина была уязвимой для будущего захвата силой оружия или для попытки расшатать Украину изнутри.

"Нам на это не нужно соглашаться. Дипломатическим путем вернуть территории от России - это невозможная вещь", - подчеркнул Хара.

Украине придется отказаться от территорий ради гарантий безопасности - заявление США

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что Украине в рамках мирного урегулирования войны придется отказаться от части своих территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. По его словам, мирное соглашение будет включать в себя соглашение о добыче полезных ископаемых, а также отказ Украины от части своих территорий.

По словам Волца, вытеснение всех российских войск с оккупированных территорий Украины может перерасти в Третью мировую войну. Поэтому США используют более осторожный подход к решению конфликта.

Также он считает маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО.

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