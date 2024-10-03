Авторы инициативы убеждены, что сейчас Германия действует слишком пассивно для достижения мира в Украине.

Группа немецких региональных политиков призвали к мирным переговорам между Украиной и РФ "в духе Будапештского меморандума". Соответствующий манифест публикует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

С миротворческой инициативой выступили премьер-министры федеральных земель Саксония и Бранденбург Михаэль Кречмер и Дитмар Войдке, а также глава регионального отделения оппозиционной партии ХДС в Тюрингии Марио Фойгт.

Они отмечают, что эпоха после окончания холодной войны, когда Германия была окружена только дружественными мирными странами, стала периодом процветания для страны. Зато сейчас на континенте бушует война, в которой погибли десятки тысяч людей, миллионы стали беженцами.

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"Мы хотим, чтобы страдания людей от этой разрушительной войны закончились, и мы привержены прекращению огня и переговорам в соответствии с Уставом ООН и в духе Будапештского меморандума между Украиной и Россией, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и разрушений", - говорится в манифесте.

Вместе с тем трое политиков признают, что Россию еще предстоит посадить за стол переговоров. По их убеждению, для этого нужен крепкий и единый альянс.

"Германия и ЕС до сих пор идут по этому пути слишком нерешительно. Чем шире международный альянс, тем больше давление. Речь идет о достижении режима прекращения огня и предоставлении Украине надежных гарантий безопасности. Федеральное правительство должно более активно выполнять свои обязательства в сфере внешней политики с помощью более заметной дипломатии. Германия может и должна действовать больше как посредник, как это делала в предыдущие десятилетия через таких политиков, как Гельмут Коль, Вилли Брандт и Ганс-Дитрих Геншер. Мы хотим более активной дипломатической роли Германии в тесной координации с ее европейскими соседями и партнерами", - говорится в заявлении.

Кречмер, Войдке и Фойгт отмечают, что добиться безопасности можно "только с сильной позиции.

"Нам, немцам, было бы хорошо прислушиваться к нашим восточным партнерам, таким как Польша и страны Балтии, по этим фундаментальным вопросам безопасности и мира. (...) Нет свободы без безопасности", - подчеркнули они.

Справка УНИАН. Будапештский меморандум - это международное соглашение, подписанное в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Оно гарантировало Украине безопасность и уважение к ее территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия, которое осталось на ее территории после распада СССР.

Согласно меморандуму, подписанты обязывались не применять силу или угрозы против Украины и не нарушать ее суверенитет. Однако после аннексии Крыма Россией в 2014 году и последующих событий на Донбассе, меморандум считается нарушенным, что вызвало международные споры относительно его юридической силы.

Перспектива мирных переговоров с РФ

Как писал УНИАН, в последнее время количество "миротворцев" в международной политике резко увеличилось. В частности Китай и Бразилия продвигают свой "мирный план", который предусматривает замораживание войны и переговоры без вывода российских войск из Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией на базе китайского "мирного плана".

Вместе с тем Украина планирует провести второй Глобальный саммит мира до конца этого года. На него хотят пригласить Россию. По словам президента Зеленского, этот саммит должен "поставить точку в войне".

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