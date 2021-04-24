В течение 23 апреля оккупанты 20 раз нарушили режим прекращения огня: 19 раз боевики обстреливали позиции Вооруженных сил на Донбассе и сделали одно дистанционное минирование.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
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Неподалеку Новоселовки, Новгородского и Шумов противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а у Водяного – еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Южного враг обстреливал из минометов 120-го калибра и из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У поселка Новгородское вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди защитников нет.
«Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северное велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки», – отмечают в штабе.
Отмечается, что оккупанты провоцируют бойцов на ведение огня в ответ, чтобы обвинить в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей.
На 7:00 24 апреля боевики один раз нарушили «тишину» – враг открывал огонь возле Троицкого из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь нет.
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