На 7:00 24 апреля боевики один раз нарушили «тишину» – враг открывал огонь возле Троицкого.

В течение 23 апреля оккупанты 20 раз нарушили режим прекращения огня: 19 раз боевики обстреливали позиции Вооруженных сил на Донбассе и сделали одно дистанционное минирование.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

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Неподалеку Новоселовки, Новгородского и Шумов противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а у Водяного – еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Южного враг обстреливал из минометов 120-го калибра и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Новгородское вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди защитников нет.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северное велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки», – отмечают в штабе.

Отмечается, что оккупанты провоцируют бойцов на ведение огня в ответ, чтобы обвинить в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей.

На 7:00 24 апреля боевики один раз нарушили «тишину» – враг открывал огонь возле Троицкого из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь нет.

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Автор: Яна Ставская