Василий Рыбников

Тот факт, по ночам украинские солдаты хватают гармонь и под залихватские мелодии советских композиторов идут брататься к народным милиционерам молодого Лугандона, уже ни для кого в России не секрет, но, к сожалению, случаются и досадные недоразумения, без которых потомственные каратели не могут обойтись даже в таких приятных ситуациях.

На днях весь мир всколыхнула новость о курьезном расстреле народных ополченцев Донбасса 9 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса ДНР в ходе пьяной драки. Боевые друзья, лауреаты многочисленных котлов, неоднократные обладатели друг друга выпили по 1100 грамм прилепинских за победу над фашизмом, спели про ваше сердце под прицелом, поспорили о том, охотно ли дала бы прекрасная Кабаева ефрейтору Цуприку, и сошлись на том, что неохотно.

Казалось бы, обычное дело для свободного Донбасса, ведь что за пьянка без расстрела

Ефрейтор Цуприк, сердцеед и филантроп, обиделся и принялся бить сослуживцев, а кого не смог побить, тех дострелил из штатного оружия и напоследок кинул гранату, победив таким образом в споре вообще всех. Послушать Кобзона в сопровождении хора Александрова ушли семеро, из них трое гражданских.

Казалось бы, обычное дело для свободного Донбасса, ведь что за пьянка без расстрела, однако очень скоро выяснилось, что не все так просто. Уже на следующий день ефрейтора Цуприка нашли по запаху перегара в "двухэтажном каком-то красном доме" и успешно застрелили , и что же выяснилось? Выяснилось, что Цуприк вообще не служил в данном полку, а был заблаговременно уволен!

Напомним, Россия освободила Европу от коричневой чумы.

Кто же тогда пострелял столько народу? Что это был за Цуприк? Ведь понятно, что такое поведение совершенно не совместимо с безукоризненным моральным обликом борца за Русский мир, потомка освободителей Европы от коричневой чумы.

Напомним, Россия освободила Европу от коричневой чумы.

С другой стороны, все это очень похоже на типичное поведение украинских карателей, и чему тут удивляться? "У ВСУ проблема, - объясняет русский военный эксперт некто Кнутов, - это низкий моральный дух личного состава, который и раньше-то был не особо высок. А причина этого заключается в том, что в украинскую армию идут не по идейным соображениям, а исключительно для того, чтобы иметь возможность прокормить себя и свою семью". "Если будет наступление со стороны Донецка, то лично я спокойно перейду на сторону добра, встану на защиту народа юго-востока. Вся армия перейдёт на сторону ЛДНР. Донецк ждёт приятный сюрприз", - заявляет в интервью кое-кому некий украинский солдат (по соображениям безопасности имя солдату не придумывали), несущий службу в Краматорске (название города подлинное, а значит, все сказанное - правда).

После такого признания нетрудно догадаться, что украинские солдаты, сгорая от любви к свободному Донбассу, но в то же время и опасаясь, что командование лишит их за это зарплаты, ходят брататься к ополченцам только по ночам, когда никто не видит. Побратавшись и посмотрев, как зажиточно живут тучные донецкие шахтеры под крылом родной русской гавани, увидев, сколько там медных дросселей валяются буквально под ногами - просто бери и неси в цветмет, процветай, - украинские каратели до утра остервенело воюют с киевской хунтой за народ юго-востока, а потом перед самым рассветом тихонько возвращаются обратно на ненавистные им укропские позиции и дают якобы "ответку" на свои же ночные обстрелы.

Украинская армия стреляет с обеих сторон, просто переходя туда-сюда

Отсюда и проистекают все случаи провокаций, возникающих на фронте, - украинская армия стреляет с обеих сторон, просто переходя туда-сюда. Ополченцам мирного Донбасса, вот уже который год с недоумением наблюдающим за происходящим, вся эта карательная возня уже, конечно же, порядком надоела, но что они, простые шахтеры, которые просто хотят говорить по-русски, могут с этим поделать?

Исходя из вышеизложенного, загадочный случай с ефрейтором Цуприком объясняется очень просто - никакой то был не Цуприк, а типичный боевик ВСУ, окончательно запутавшийся, на чьей он стороне воевал в ту роковую ночь. Свои же его на следующий день, разумеется, и убили. Что ж, моральная победа христового воинства Донбасса над сатанинскими полчищами укропов уже достигнута, а полная - близка как никогда. Донецк ждет приятный сюрприз, и так уже семь с лишним лет подряд.

Василий РЫБНИКОВ