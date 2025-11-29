Удалось сбить более 90% воздушных целей.

В ночь на 29 ноября враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Как сообщили в Воздушных силах, основным направлением удара была Киевщина.

Всего выявлено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения. Из них - 596 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское - (АР Крым).

Также россияне направили по Украине 36 ракет. В частности - 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 23 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К, 4 баллистических ракеты "Искандер-М" и 4 управляемых авиационных ракеты Х-59/69.

Видео дня

Отмечается, что атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей - 558 БПЛА и 19 ракет.

В частности, сбиты 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К; 4 Искандер-М и 2 ракеты Х-59/69.

"Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях", - сообщают в ПС.

Удар по Украине - последние новости

В Киеве известно о двух погибших и почти три десятка пострадавших. Изуродованы многоэтажки, без электроэнергии осталась западная часть столицы. В Киевской области повреждены 6 многоэтажек в Броварском районе, известно о двух пострадавших.

По данным Минэнерго, в результате вражеской атаки без света остались полмиллиона потребителей в Киеве и 100 тысяч - в Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: