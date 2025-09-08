Всего из-за атаки России в столице погибли три человека.

В Киеве увеличилось количество погибших до трех человек в результате российской атаки 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"Из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе столицы достали тело погибшего мужчины", - отметили в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в целом из-за обстрела РФ 7 сентября в столице погибли три человека, среди которых ребенок.

Ночью сообщалось, что в Киеве продолжались работы по ликвидации последствий российской атаки. Спасатели продолжали разбор завалов и выполняли аварийно-спасательные работы на местах поражений.

Атака РФ на Киев 7 сентября - что известно

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Киеве россияне убили мать и ее 3-месячного сына, а отец получил тяжелые травмы. По его словам, всего более 10 локаций в городе получили повреждения.

"В шестнадцатиэтажке в Святошинском районе - последние три этажа. В одной из поврежденных девятиэтажек района частичное разрушение с 4 по 8 этаж. Здесь по состоянию на сейчас двое погибших, среди них ребенок", - сообщал Ткаченко.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала ужасные последствия удара россиян по зданию Кабмина. Она подчеркнула, что разрушения будут восстановлены, однако жизни украинцев не вернуть.

"Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках. Только наше единство и сильный ответ смогут остановить Россию и принести мир", - призвала Свириденко, обращаясь к партнерам Украины.

