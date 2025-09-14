По словам Рыженко, у владельцев танкеров могут быть проблемы со страхованием.

Служба безопасности Украины парализовала работу российского нефтеналивного порта Приморск. Поражены два подсанкционных танкера, из-за чего агрессор может потерять 20% экспорта нефтепродуктов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 - 2020 годах, капитан 1-го ранга Андрей Рыженко. По его словам, два порта к северу от Санкт-Петербурга, Усть-Луга и Приморск, были построены после распада Советского Союза для того, чтобы вывозить нефтепродукты как раз на экспорт и пополнять бюджет РФ.

"Что интересно: интенсивность вывоза нефтепродуктов через Балтийское море в четыре раза превышает вывоз через Черное море, из порта Новороссийск... И удар по этому порту может ослабить экспорт нефтепродуктов РФ до 20%", - сказал эксперт.

Он отметил, что этот удар может оказаться лишь первым из череды атак на инфраструктуру указанного порта - если атака была успешной, это будет продолжаться. Не исключено, добавил эксперт, что во время удара поражены береговые системы подачи нефти и нефтепродуктов.

"Могут быть повреждены береговые системы подачи нефти и нефтепродуктов. Во-вторых, это непосредственно сами танкеры, и это для нас важно, потому что, во-первых, если будут поражаться танкеры, судовладельцы, операторы, которые осуществляют эти операции в обход санкций, будут очень серьезно думать - нужно ли это делать или нет. Потому что после этого им просто придется ремонтировать эти суда, а это дорогостоящий ремонт", - подчеркнул капитан 1-го ранга.

Кроме того, добавил эксперт, танкеры нужно страховать, без которого мореплавание невозможно:

"Нормальные все компании уже отказались страховать такие суда, в частности много таких в Великобритании".

Рыженко также объяснил, можно ли обеспечить безопасность "теневого флота", в частности, от ударов дронов. По его словам, в составе так называемого "теневого флота" РФ около 1 тыс. танкеров.

"Что-то можно сделать, но на это нужно время. Хочу напомнить, что в составе Черноморского флота РФ в целом всех кораблей и катеров немножко больше 100 единиц. И мы помним: для того, чтобы более-менее привести их в ответственность к противодействию нашим морским дронам, у них ушло фактически два года. И то - сейчас, чтобы избегать морских дронов, просто не выходят в море", - сказал Рыженко.

В целом, по его словам, обеспечить безопасность танкеров крайне трудно, поскольку это предполагает ряд составляющих, а Силы обороны, в свою очередь, с адаптацией противника придумывают новые меры против действий агрессора.

Дроны СБУ парализовали порт Приморск в России - что известно

Как писал УНИАН, 12 сентября во время атаки дронов СБУ по российскому порту Приморск, который является ключевым для экспорта нефти РФ, были повреждены два танкера, которые находятся под санкциями ЕС, Великобритании и Канады. Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, что под атаку украинских БПЛА попали Kusto и Cai Yun, поражения не были сокрушительными.

Cai Yun с дедвейтом примерно 109 тысяч тонн стоял возле причала №2, где упал БПЛА. Возник пожар и сильное задымление.

Танкер Kusto стоял у соседнего причала. На танкере возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Оба судна выведены на рейд.

