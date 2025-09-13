По предварительным данным, пострадавших в порту нет.

Во время атаки дронов СБУ по российскому порту Приморск, который является ключевым для экспорта нефти страны-агрессора, повреждены два танкера, находящиеся под санкциями нескольких стран. В зону поражения попало еще одно судно. Вероятно, рядом на причале возник пожар. Никто из сотрудников порта не пострадал. Об этом написал на странице Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его данным, 12 сентября под атаку украинских БПЛА попали 3 танкера, находившиеся у причалов порта Приморск. Он отметил, что повреждения не были критическими.

По его данным, два из этих танкеров китайские, один азербайджанский. Танкеры Kusto и Cai Yun, как объясняет Клименко, находятся под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

Танкер Cai Yun, дедвейтом около 109 тыс. тонн с 1 августа 2025 года работает под флагом Сьерра-Леоне, до этого был "фальшивый флаг Malawi". Владелец танкера "спрятался" на Сейшелах, но эксперт предположил, что на самом деле танкер китайский. Об этом свидетельствуют соответствующие регистрационные данные: "HUA GUO SHAN SHIPMANAGEMENT CO Room 208, 1528, Hutai Lu, Baoshan Qu, Shanghai, 200000, China".

По словам Клименко, это судно стояло у причала №2, где упал БПЛА. Возник пожар и сильное задымление, сотрудников терминала эвакуировали. Сейчас танкер отведен от причала, стоит на рейде.

Владелец танкера Kusto, предполагает Клименко, тоже только "спрятался" на Сейшельских островах, а на самом деле - это Азербайджан. Об этом также свидетельствует информация, обнародованная специалистом: "HARBOR HARMONY SHIPMANAGEMENT Apartment 29, House 42, Block 15, Yanvar 20, AZ 5000, Sumqayit Azerbaijan".

"Kusto стоял возле соседнего причала, где упал БПЛА. На танкере возник пожар, экипаж из 28 человек был эвакуирован, пострадавших нет. Также сейчас отведен от причала, стоит на рейде", - рассказал руководитель института.

Он добавляет, что третье судно - Phosphor, дедвейтом 51 255 тонн, ходит под флагом Гонг Конга. Судно имеет китайского владельца. Танкер грузил дизельное топливо возле причала №8. Возник пожар, но скорее, как отметил эксперт, не на танкере, а на причале. Грузовые операции были остановлены. Танкер отведен на рейд возле острова Сескар.

Удары по порту Приморск - что известно

Напомним, по данным Reuters, дроны СБУ повредили в порту Приморск (РФ) два танкера из теневого флота РФ. Называются танкеры Kusto и Cai Yun. Танкер Kusto может перевезти до 700 тысяч баррелей. Согласно данным провайдера LSEG, он принадлежит компании Solstice Corp. Cai Yun - танкер, который может транспортировать сотни тысяч баррелей нефти, им владеет и управляет Acceronix Ltd. Обе компании зарегистрированы на Сейшельских островах. В результате атаки украинских дронов отгрузка нефти приостановлена.

