Экс-посол раскрыл суть нынешней внешней политики РФ.

России и ее президенту Владимиру Путину для влияния на политику в соседней стране не нужно пересекать границу и идти на прямую агрессию против нее.

Так концентрацию войск РФ недалеко от украинской границы прокомментировал изданию "Апостроф" бывший посол США в Германии, руководитель Центра международной безопасности и управления в Бонне Джеймс Бинденагель.

"Скорее всего, Россия будет использовать кибератаки, хакерские взломы – и благодаря им разделять страны-партнеры в Европе. Так же Россия поддерживает Беларусь по размещению беженцев со Среднего Востока на границе с Польшей. Все эти уровни конфликта с Россией являются предсказуемыми, но они не являются приемлемыми", - подчеркнул он.

Путин, по словам дипломата, сейчас имеет широкие возможности для тактических шагов в разных местах. Также у него есть возможность заполнять пустое пространство на международной арене. Он поясняет, что политика России является предсказуемой, однако "удовольствия от этого мало".

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Дипломат также отметил важность того, как США и другие страны мира будут "держать строй" перед Кремлем.

Обострение на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Виолетта Орлова