Украина получит от США патрульные катера

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 фактически принято. Об этом 17 июля в эфире Радио Крым.Реалии сказал контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов.

"Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", – заявил он.

По его словам, Россия пользуется случаем, когда рядом есть современные корабли стран НАТО, чтобы отрабатывать на них агрессивные действия.

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"Они (российские военные, – УНИАН.) это делают не только в интересах подготовки своих сил, но и с целью проведения возможных провокаций. Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России", – отметил контр-адмирал.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовали международные военно-морские учения «Си Бриз-2017», которые проводятся в рамках программы «Партнерство ради мира» в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

Нынешние учения, в которых принимают участие все рода войск, проходят в режиме «свободной игры». Суть «свободной игры» состоит, в частности, в том, что подразделения (авиация, пехота и т. п) будут получать вводные в последний момент, и задание придется выполнять без заранее спланированного плана действий.

В учениях принимают участие представители 16 стран, в частности, более 3 тысяч военнослужащих, из которых 800 - американские военные, и около 30 единиц авиационной техники, около 30 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения.