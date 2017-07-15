В рамках "Си Бриз-2017" украинские и американские военные отработали авиационный компонент по стандартам НАТО

В рамках проведения международных учений «Си Бриз-2017» украинские и американские военнослужащие отработали авиационный компонент по стандартам НАТО.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, в Николаеве состоялся авиационный компонент украинского-американских учений «Си Бриз-2017».

Для выполнения различных задач в воздухе было привлечено более 20 летательных аппаратов от Военно-морских, воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и ВМС США.

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За работой авиаторов двух стран наблюдали командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, а также приглашенные представители Киевской ассоциации военных атташе.

Участники учений отработали тактические проходы самолетов Р-8 Poseidon, вертолетов Ми-14, Ми-24 и Ми-8, работу с передовыми авианаводчиками Су-25. Был осуществлен показательный полет на конвертоплане CV-24, имитация выполнения поражения наземных целей по сложным видам маневров самолетом МиГ-29, эвакуация пострадавшего на вертолете Ка-27, а также десантирование морских пехотинцев и спасательной парашютно-десантной группы из Ан-2.

Все элементы и действия многонациональных штабов и сил отрабатывались по стандартам НАТО.

Как сообщил капитан I ранга Тейт Уэстбрук, уже на следующей неделе участники международных учений будут выполнять задачи в режиме freeplay, не будут знать сценарий учений.

Как сообщал УНИАН, международные военные учения «Си Бриз-2017» стартовали 10 июля и продлятся до 23 июля.

В учениях принимают участие представители 16 стран.

Тема учений - проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.