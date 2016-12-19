Бои на Светлодарской дуге: ВСУ понесли самые тяжелые потери за последние 5 месяцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий пять украинских военнослужащих погибли, шесть получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. Эти потери наши войска понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов из тяжелого вооружения. Это самые тяжелые потери Вооруженных сил Украины за последние 5 месяцев", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, вчера в районе Светлодарской дуги около 6 утра российско-оккупационные войска начали артиллерийскую подготовку с применением минометов и ствольной артиллерии. Украинской стороной Совместного центра контроля и координации прекращения огня немедленно был сделан запрос на введение «режима тишины».

Впрочем, противник значительными силами попытался совершить обходной маневр опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское с целью выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций и изменить линию соприкосновения сторон. Украинские военные приняли бой, в ходе которого перехватили инициативу, отбросили противника и осуществили контратаку во фланг противника.

Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

По данным разведки, потери противника составили по меньшей мере 25 человек убитыми и до 30 раненых.