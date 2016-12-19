"Огненный шквал был, как в 2014-2015 годах": волонтер о бое на Светлодарской дуге

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев.

"Ситуация на Светлодарской дуге немного прояснилась. Точных данных о потерях нет, штаб дал не полную информацию, потери есть и больше 6 человек, боюсь, что это несколько десятков", - говорится в его сообщении.

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Он подчеркнул, что противник работал в сторону позиций ВСУ из стрелкового, гранатометов, 82-мм, 120-мм, 152-мм орудий.

"Огненный шквал был, как в 2014-2015 годах. Прорыв, который они устроили, совершенно не похож на провокацию, это был четко спланированный план наступления", - отметил волонтер.

Кроме того, на позициях была подогнана бронетехника противника, которую он приготовил для атаки, пытаясь прикрыться арт огнем, были совершены попытки прорыва, которые провалились.

По развединформации стало известно, что подразделения 7-ой бригады боевиков поддерживались кадровыми военными РФ.

Ранее в штабе АТО сообщали, что во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены.