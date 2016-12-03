Журналист показал, как оккупированную Горловку "выдают" за РФ (фото, видео)
08:22, 03 декабря 2016Война
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Украинский журналист Никита Синицын показал, как на чеках, которые выдают терминалы в оккупированной Горловке, местом оплаты указана РФ.
На чеках из одного терминала в Горловке указан город Курск / facebook.com/nikita.sinicin
Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив фото и видео.
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"Прислали из Горловки фото чека, полученного в одном из терминалов города. Несмотря на то, что само оборудование расположено в одном из супермаркетов "Амстор" Горловки, на чеке стоит, что оплата была произведена в городе Курске по улице Дубовая Роща", - говорится в сообщении.
По его мнению, терминалы перепрошито, чтобы скрыть факт их работы в самопровозглашенной "ДНР."
"Кстати, берут немалую комиссию - 14%", - рассказал журналист.
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