Журналист показал, как оккупированную Горловку "выдают" за РФ (фото, видео)

08:22, 03 декабря 2016
Война
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Украинский журналист Никита Синицын показал, как на чеках, которые выдают терминалы в оккупированной Горловке, местом оплаты указана РФ.

Журналист показал, как оккупированную Горловку выдают за РФ / facebook.com/nikita.sinicin

Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив фото и видео.

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"Прислали из Горловки фото чека, полученного в одном из терминалов города. Несмотря на то, что само оборудование расположено в одном из супермаркетов "Амстор" Горловки, на чеке стоит, что оплата была произведена в городе Курске по улице Дубовая Роща", - говорится в сообщении.

По его мнению, терминалы перепрошито, чтобы скрыть факт их работы в самопровозглашенной "ДНР."

"Кстати, берут немалую комиссию - 14%", - рассказал журналист.

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