Миссия ОБСЕ заявляет, что "зеркально" патрулирует район Авдеевки и Ясиноватой

Об этом говорится в сообщении на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

"В ответ на призыв украинской стороны к ОБСЕ совершать зеркальные патрули в районе Авдеевки/Ясиноватой СММ ОБСЕ информирует, что миссия совершает зеркальные патрули в данном районе на ежедневной основе", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее украинская сторона призвала возобновить практику "зеркального" патрулирования района Авдеевки представителями СММ ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для деэскалации ситуации.

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