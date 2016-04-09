Бои за промзону Авдеевки: Украина призвала ОБСЕ к "зеркальному" патрулированию района

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что на протяжении последней недели, начиная с 2 апреля, произошло значительное обострение ситуации в районе Авдеевки. Сейчас это самая опасная точка в зоне АТО.

"Цинично нарушая Минские договоренности, боевики НВФ с оккупированных территорий (из Ясиноватой, Минерального, Яковлевки и Крутой Балки) систематически обстреливают из тяжелого вооружения район "промзоны", - отмечается в сообщении штаба.

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По данным офицеров-наблюдателей украинской стороны СЦКК, которые находятся неподалеку от линии соприкосновения сторон, в течение недели в районе авдеевской "промзоны" боевики НВФ выпустили в сторону сил АТО 584 снаряда и мины, а именно 32 снаряда из танка, 16 – из артиллерийских систем калибра 122 мм, 131 мину калибра 120 мм и 405 – калибра 82 мм.

Всего за неделю район Авдеевки с применением тяжелого вооружения был обстрелян 98 раз.

Отмечается, что украинская сторона расценивает наращивание обстрелов по позициям ВСУ в районе Авдеевки со стороны боевиков как прямое нарушение Минских договоренностей.

Поэтому нужно восстановить предложенную украинской стороной Совместного центра практику ежедневного направление четырех "зеркальных" патрулей ОБСЕ ключевых точек в районе Авдеевки-Ясиноватой, что позволит осуществлять объективный контроль ситуации и оперативно реагировать на нарушения режима прекращения огня.

Украинская сторона призывает возобновить практику «зеркального» патрулирование представителями СММ ОБСЕ и Совместного центра ра... Опубликовано Пресс-центр штаба АТО8 апреля 2016 г.

Напомним, 8 апреля боевики при обстрелах района промзоны и дачных участков на окраине Авдеевки (Донецкая область) начали использовать зажигательные мины. В результате обстрела боевиками Авдеевки погибла женщина.