С начала суток боевики 20 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО - штаб

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

«Через боевые столкновения, которые произошли в районе Марьинки, чтобы не подвергать опасности мирных жителей, контрольный пункт въезда/выезда «Марьинка» был вынужден временно приостановить работу», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВозле Зайцево вооруженные силы России понесли потери - разведка

В пригороде Донецка из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские укрепления в Песках, Опытном и Авдеевке.

Читайте такжеКоличество обстрелов боевиками сил АТО за сутки достигло почти 70 раз - штаб

«Неспокойно было и в районе Троицкого, где боевики вели огонь по нашему опорному пункту из крупнокалиберного пулемета», - подчеркивают в штабе АТО, и добавляют, что «на Мариупольском направлении противник из минометов калибра 82 мм обстрелял позиции украинских войск в Павлополе и Талаковке. По нашему опорному пункту в Гранитном враг применил противотанковый ракетный комплекс».