Боевики увеличили огневую активность в зоне АТО: стреляли из танков, САУ и зениток

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Донетчине незаконные вооруженные формирования 7 раз обстреляли опорный пункт военных в районе поселка Широкино из минометов, танков, самоходной артиллерийской установки калибра 122 миллиметра, зенитной установки, а также автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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Кроме того, как отмечается, обстрелам из минометов, автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия подверглись позиции сил АТО неподалеку населенных пунктов Опытное, Пески, Майорск, Ленинское, Авдеевка, Кирово, Марьинка. В общем враг 19 раз открывал огонь по нашим позициям в этих районах.

Согласно сообщению, украинские войска вели ответный огонь из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия.

По данным пресс-центра, на Луганщине преступники открывали огонь из автоматических гранатометов по нашим позициям недалеко от населенного пункта Счастье.

Обстрелов населенных пунктов не произошло.

Также в указанный период украинские подразделения в зоне проведения АТО 8 раз зафиксировали пролет беспилотников противника.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.