ОБСЕ отмечает активизацию боев у Широкино и Донецкого аэропорта

Об этом говорится в отчете миссии за 20 апреля, пишет Lb.ua.

"СММ продолжает следить за ситуацией в Широкино. Она отметила спорадические боевые действия в течение дня и активизацию боевых действий около 18:00. СММ зафиксировала бои на западной стороне села, в том числе из танковых орудий, минометов, стрелкового оружия и пулеметные очереди, (...) обе стороны обмениваются минометными снарядами из нескольких позиций", - отметили в ОБСЕ.

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Кроме того, после относительно спокойной ночи и утра, увеличились боевые действия в поселках вокруг Донецкого аэропорта в вечерние часы. Миссия зафиксировала обстрелы из разных видов тяжелого оружия, включая минометы, артиллерию и танковые обстрелы.