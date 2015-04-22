Боевики обстреляли Троицкое, Счастье, Станицу Луганскую и бахмутскую трассу

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в области идет усиление боевых действий вдоль линии разграничения огня.

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Так, окрестности поселка Троицкое (Попаснянский район вблизи Дебальцево), где расположены позиции украинских военных, боевики обстреливали из автоматического оружия, включая автоматические гранатометы, практически всю ночь. Последний обстрел зафиксирован сегодня в 5.45.

В течение вчерашнего дня боевые действия неоднократно велись также вблизи Счастья - опорные пункты украинских силовиков несколько раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Огонь велся из Веселой Горы, оккупированной боевиками. Кроме того, перестрелки зафиксированы на автодороге "Бахмутка" в районе 29-го блокпоста и в Станице Луганской.

Во всех случаях никто из мирных жителей не пострадал, данные о раненых или погибших военнослужащих не поступали. В остальных «горячих точках» региона сохраняется тишина.

Кроме того, отмечается, что поселок Крымское (Новоайдарский район вблизи "Бахмутки") в результате непогоды фактически заблокирован.

Из-за снега с дождем грунтовая дорога со стороны села Светличное размокла, движение обычного транспорта по ней на данный момент невозможно. На прошлой неделе в Крымское доставили пенсию, а сейчас гражданскому населению с продуктами помогают военные. В случае острой нехватки продуктов или вещей первой необходимости доставка груза в Крымское будет осуществляться с помощью военной вездеходной техники.