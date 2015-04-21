Боевики сегодня 14 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

"21 апреля в зоне проведения Антитеррористической операции не прекращались вооруженные провокации со стороны противника. В общем с полуночи до 18 часов вдоль линии разграничения состоялось 14 обстрелов позиций наших войск", - сказано в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что на Донетчине незаконные вооруженные формирования так называемой “ДНР” утром 4 раза открывали огонь по опорному пункту АТО сил вблизи села Широкино - из стрелкового оружия, автоматических гранатометов, минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также из танка.

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Кроме того, противник обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Пески из миномета калибром 120 миллиметров.

Во второй половине дня боевики 3 раза обстреляли из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и снайперской винтовки позиции сил АТО в районе населенного пункта Опытное. Также обстрелу со стороны бандформирований из стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса подверглись позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Авдеевка, Ленинское и Шумы.

На Луганщине боевики вели обстрел позиций сил АТО неподалеку Счастья Новоайдарского района.

Обстрелов населенных пунктов в указанный период не состоялся.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне АТО противостояние зафиксировано в Широкиному, возле аэропорта и Счастья.