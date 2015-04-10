За вчерашний вечер силы АТО обстреляли 21 раз

С 18 часов вечера до полуночи вдоль линии разграничения бандформирования провели 21 обстрел украинских войск, сообщает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, противник сосредоточил наиболее интенсивный огонь в направлении украинских позиций в районе Авдеевки, Песков, Опытного, Широкино на Донетчине, а также в районе Павлополя и Гнутово на Луганщине.

Читайте такжеБоевики за день 17 раз обстреляли позиции сил АТОЧастности, 12 раз боевики применяли минометы калибра 120 миллиметров, что является очередным грубым нарушением Минских договоренностей. Кроме того, вблизи Авдеевки бандформирования провели артиллерийский обстрел позиций сил АТО из пушек калибра 122 миллиметра.

В районе Авдеевки и населенного пункта Павлополь боевики вели огонь из танков.

Обстрелов населенных пунктов с 18 часов вечера до полуночи 9 апреля не зафиксировано.