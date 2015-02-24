СМИ: «Генерал Ленцов» из скандального видео оказался отставным полковником, сбежавшим от кредиторов на Донбасс

Об этом пишет Новая газета.

Журналисты обратились в пресс-службу боевиков "ЛНР", где им сообщили позывной человека на видео - "Юстас", - а читатели помогли установить личность боевика.

Это Наиль Нуруллин, 53-летний полковник в отставке, приехавший на Донбасс из города Бузулук Оренбургской области. опознать его можна по шраму на лице.

Читайте такжеРФ вышлет из страны голодного боевика с Донбасса, который попался на краже колбасыПо данным издания, два года назад на отставного полковника навалился ком проблем. Умерла жена, осталось двое детей. Потом умер друг, у которого Нуруллин выступал поручителем по банковскому кредиту, и банк потребовал вернуть кредит — 3,7 млн рублей. В довершение всего подрядчик не рассчитался за выполненную работу с предприятием Нуруллина.

Отчаянные посты в соцсетях свидетельствуют, что именно неподъемный кредит стал причиной, по которой мужчина присоединился к террористам.

Напомним, 17 февраля в сети появилось видео где мужчина со шрамом в форме боевика "ЛНР" рассказывает о "зверствах" украинских Вооруженных сил в Чернухино. Украинские СМИ выдвинули версию, что это замкомандующего сухопутных сил России Александр Ленцов.