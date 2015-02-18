В Дебальцево заметили действующего заместителя командующего Сухопутных войск РФ

Российские СМИ и журналисты боевиков сняли на видео наемников в районе Дебальцево. Среди них на камеры "засветился" и российский генерал-лейтенант Ленцов, сообщает ТСН.

На видео интернет-ресурса боевиков он подписан как "командир подразделения народной милиции ЛНР".

На видео Ленцов рассказывает российским журналистам, что украинские военные якобы сдаются в плен боевикам из-за того, что попали в окружение. Причем на военной форме Ленцова нет никаких шевронов российской армии, он одет в обычный камуфляж и шапку-ушанку, как и другие боевики.

На видео Ленцов появляется с 10 минуты.

Стоит отметить, что 31 июля 2013 года Александр Ленцов был назначен заместителем главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ. До своего назначения он был заместителем командующего Воздушно-десантными войсками России.

В свою очередь, украинские СМИ сообщают, что на Донбасс Ленцов прибыл еще 26 сентября прошлого года. Он якобы должен был обеспечить реализацию Минских договоренностей.

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Ленцов родился 20 декабря 1956 года в поселке Холмске Абинского района Краснодарского края. В 1974 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. После его окончания проходил службу на должностях от командира разведывательного взвода до командира парашютно-десантного батальона. После окончания в 1989 году Военной академии имени Фрунзе проходил службу в Воздушно-десантных войсках на должностях начальника штаба полка, командира полка, заместителя и командира дивизии.

В 2008 году окончил высшие академические курсы при Военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ. С 2009 года - заместитель командующего Воздушно-десантными войсками. Участник боевых действий, награжден многими орденами и медалями. Женат, воспитал сына.

Как сообщалось ранее, в штабе АТО заявляли, что в Дебальцево продолжается боевая операция, противник уничтожает инфраструктуру.